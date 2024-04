Natalia Siwiec pozuje z koleżankami. W sieci aż zawrzało: "Wyglądacie tak samo, ZERO WŁASNYCH RYSÓW" (FOTO)

Aż ciężko w to uwierzyć, ale minęło już ponad 10 lat odkąd Natalia Siwiec zaistniała w polskich mediach. Celebrytka szturmem wdarła się do świata show-biznesu, głównie za sprawą mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wówczas okrzyknięto ją "Miss Euro 2012" a sama zainteresowana umiejętnie wykorzystała "swoje pięć minut", stając się jedną z czołowych osobistości rodzimych mediów.

Dziś celebrytka skrzętnie prowadzi swoje social media. Nie da się również ukryć, że 40-latka zgromadziła wokół siebie sporą rzeszę fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą jej życiowe perypetie. Choć profil Natalii Siwiec na Instagramie obserwuje już ponad milion internautów, to jednak życie nie jest aż tak kolorowe, jak kreują to media. Niestety "Miss Euro 2012" często zmuszona jest mierzyć się z krytyką ze strony "życzliwych" internautów.

Natalia Siwiec pochwaliła się koleżankami i... wywołała burzę

Z twarzy jak bliźniaczki! Wszystkie poprawiane; Wyglądacie tak samo…zero własnych rysów; Takie sztuczne stwory. Przecież to już dawno niemodne i śmieszne. Już nie mówiąc, że strój ze sznurków; Dramat. Co się wam stało z twarzami? — czytamy w komentarzach.

Myślę, że niektórym wyszłoby na dobre usunięcie portali społecznościowych. Mówię tu o ludziach, którzy nie chcą patrzeć na to, co inni ze sobą robią (a mają do tego prawo); Jak dla mnie, piękne! Ciała boskie, a Natalia Siwiec bezkonkurencyjna od lat; Piękne kobiety aż niektórym żal; A ta w środku jest najpiękniejsza dla mnie; Ten hejt naprawdę nie jest nikomu do szczęścia potrzebny… każdy niech wygląda jak chce — grzmią internauci.