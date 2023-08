Od Miss Euro w koszulce z orzełkiem do tulumskiej księżniczki. Natalia Siwiec kończy 40 lat. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Maciej 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Są osoby wypromowane jako produkt przez różne agencje marketingowe, grupy PRowe, koła biznesowe w celu robienia pieniędzy na produkcie. Potem produkt sprzedaje się jako logo jak Coca cola czy Mercedes. Są kampanie reklamowe, wieloletnie kontrakty i przychody finansowe. Nikt mi nie wmówi, że jakaś laska przyszła na stadion, kamerzysta przypadkowo kierował na nią co chwila obiektyw, potem był szum przypadkowo w mediach i nagle zaczęła sie sława i wpływy reklamowe. Nie urodziłem się wczoraj. Nie kupuje tego. I'm not falling for this crap!