Natalia Siwiec świętuje 6. urodziny córki i składa jej życzenia: "JESTEŚ KOSMITKĄ" (ZDJĘCIA)

Przepustką Natalii Siwiec do rodzimego show biznesu był tytuł Miss Euro 2012. Od tamtej pory celebrytka pojawiła się w wielu programach telewizyjnych i na dobre zagościła na warszawskich salonach. Jej internetowi obserwatorzy codziennie raczeni są relacjami, które przeplatają życie prywatne i poczynania zawodowe modelki. Od kilku lat Siwiec związana jest z Mariuszem Raduszewskim, z którym ma córkę Mię.

W ten sposób Siwiec uczciła szóste urodziny swojej córki

Dziś kończysz 6 lat. Jesteś już tak duża i jednocześnie wciąż takim dzidziusiem potrzebującym mamy i taty. Już tak dużo wiesz i jesteś wszystkiego tak ciekawa. Nawet już wiesz, jakie jest twoje przeznaczenie, jesteś kosmitką ze świetnym poczuciem humoru, kochasz modę, śpiew, gimnastykę, granie na pianinie, filmy, zwierzęta, ludzi, naturę… jesteś kreatywną gadułą, która, jak mi dziś powiedziałaś, jest zbyt wrażliwa. Nie zmieniaj się! Rozwijaj się i bądź lepszą wersją siebie każdego dnia. Bądź odważna!!! Wiecznie ciesz się z małych rzeczy, bo one tworzą największą magię życia i szczęścia. Przyciągaj cudownych ludzi i nigdy nie rezygnuj z siebie. Kochamy cię szalenie (wiem, że mówisz, że szalenie nie można, bo wtedy się zatracasz), ale właśnie taka jest nasza miłość do ciebie, szalona. Każdego dnia dziękujemy, że nas wybrałaś i że możemy doświadczać przebywania z tak cudnym i mądrym człowiekiem, który tak wiele nas uczy. Będziemy przy Tobie zawsze, będziemy cię wspierać, dodawać ci skrzydeł, pokazywać świat i to jak można żyć. Dziękujemy, że nas wybrałaś. Happy Birthday — obszernym wpisem podpisała kilka kadrów Mii.