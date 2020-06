Natalia Siwiec w towarzystwie męża, córki i Blanki Lipińskiej rozpływa się nad muzycznymi umiejętnościami Barusia na Półwyspie Helskim

Rodziny darzą się wyjątkową sympatią, często odwiedzając się i spędzając ze sobą dużo czasu . Niedawno w mediach pojawiły się nawet plotki o uczuciu łączącym Oliwię Bieniuk i Mateusza Raduszewskiego - syna męża Siwiec. Choć początkowo im zaprzeczyli, to jednak nie przestali dawać pożywki portalom plotkarskim, przyznając, że "mają się ku sobie".

Do przyjaciół rodziny Siwiec i rodziny Bieniuków zaliczyć można także Blankę Lipińską i Aleksandra Milwiwa-Barona . Para od samego początku wzbudza wiele emocji, które podsycają, bombardując fanów wspólnymi zdjęciami i relacjami z niemal każdego intymnego momentu.

W poniedziałek grono przyjaciół wybrało się na plażę, by tam w skupieniu wysłuchać koncertu Barona, który przygrywał na swoim ulubionym instrumencie - hang drum . Niedawno Baruś chwalił się w wywiadzie, że jest to "instrument, który leczy".

Ten instrument jest dostrojony do 440 herców. Jest dostrojony do wibracji ziemi. Ta wibracja ma tę specyfikę, że może cię uzdrowić, może zadać ci ból, może cię uśpić. Jest on leczącym instrumentem, a dodatkowo pięknie brzmi - zachwalał w wywiadzie Baruś.