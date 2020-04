Natalia Siwiec z mężem zapewniają w "DDTVN": "Nie jesteśmy nosicielami koronawirusa, nikomu nie zagrażamy"

W połowie kwietnia Natalii Siwiec w końcu udało się wrócić do Polski. Ostatnie tygodnie celebrytka spędziła na rodzinnych wczasach w Meksyku i Miami. W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa podróż powrotna do ojczyzny okazała się jednak niemożliwa. Natalia i jej bliscy zmuszeni więc byli poddać się przymusowej kwarantannie w luksusowej willi swoich przyjaciół w Miami.

Od kilkunastu dni rodzina Siwiec przebywa już w domu, gdzie w spokoju mogą dojść do siebie po długim i wyczerpującym powrocie do kraju. W piątek rano celebrytka i jej mąż gościli w Dzień Dobry TVN. W rozmowie postanowili podzielić się ze światem wrażeniami z urlopu. Mimo napotkanych trudności Natalia wciąż miło wspomina wakacje.

Mieliśmy wrócić po dwóch miesiącach. 13 marca. 11 albo 12 Mia dostała zapalenia ucha. Z dnia na dzień docierały do nas nowe informacje - wspominała Siwiec.

W dniu wyjazdu po konsultacji z lekarzem podjęliśmy decyzję, że nie możemy. Stwierdziliśmy, że może być ciężko wylecieć z Meksyku, więc polecieliśmy do Miami, do naszych przyjaciół ze Szwecji - opisywał mąż celebrytki Mariusz Raduszewski.

Oni są zachwyceni. Mówią: "Dobra, zostajemy w Miami. Jutro wylatujemy do Sztokholmu". My czekamy na nich. Pojutrze mamy telefon. Nie wypuścili nas - opisał Raduszewski.

Nie planowaliśmy tam zostać. Stwierdziliśmy, że z Miami będzie nam łatwiej dostać się do Polski - wyznała Natalia.

Małżonkowie opowiedzieli również o szczegółach upragnionego powrotu do kraju.

Próbowałam kupić bilet powrotny. Okazało się, że na ten lot w Miami nie ma już miejsc, ale pokazało mi, że jest na 15 kwietnia. "Mariusz super jest lot do domu, kupuję go". Na początku kwietnia dostaliśmy informacje, że ten samolot nie poleci - opowiadała.

Okazało się, że jest szansa na lot następnego dnia. Masa ludzi pytała, jak to jest możliwe w dobie, gdy dla ludzi problemem jest wyjście do sklepu, odwiedzenie rodziny. A my po prostu sobie przelecieliśmy pół świata - dodał Mariusz.