Natalia Siwiec zdradza czteroletniej córce tajniki modelingu: "Pamiętaj, nogę ZAWSZE WYCIĄGAJ"

Natalia Siwiec to bez wątpienia prawdziwa showbiznesowa wyjadaczka. Od czasu medialnego debiutu celebrytki jako "Miss Euro 2012" minęło już prawie 10 (!) lat i nic nie wskazuje na to, by ta w najbliższym czasie planowała nieco zwolnić tempo. Obecnie Natalka prężnie działa jako influencerka, ochoczo reklamując na Instagramie kolejne produkty czy relacjonując codzienne życie w słonecznym Meksyku. Siwiec znana jest bowiem jako naczelna rodzima miłośniczka Tulum, w którym od niedawna ma już nawet własne cztery kąty.