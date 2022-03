Sukces Natalii Siwiec: jej córka po raz pierwszy ODWIEDZIŁA SPA! (ZDJĘCIA)

Miki 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Ludzie czy Wam już kompletnie na głowę padło tymi komentarzami? Ok, jej rodzice są „duchowo” pojechani i śmieszni w tych swoich paciorkach poprzyklejanych wszędzie…ale…mała ma możliwość odwiedzenia miejsc jakich normalne dzieci nie mają za bardzo. Jej rodziców stać na to, by mała miała dostęp do języków obcych, innej kultury, innego życia, zwiedziła miejsca, o ktorych większość z Was słyszy tylko z Insta. I to jest super i uważam ze zaprocentuje! A Wy piszecie o tym, ze jej rodzice przygotowują ją do pracy jak jej mama?! Wszyscy jesteście znawcami tego co jej rodzice robią, że się wypowiadacie? Jakim idiotą trzeba być by pisać takie komentarze o dziecku i jego rodzicach 🤦🏼‍♀️Takie to typowo polskie 🤦🏼‍♀️