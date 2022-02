Natalia Siwiec zwiedza grotę w rytm psychodelicznej muzyki, prezentując WIELKIE ŹRENICE. Internauci grzmią: "Dziwne zachowanie i OCZY" (FOTO)

Maria 52 min. temu zgłoś do moderacji 144 18 Odpowiedz

Rozwój duchowy to dążenie do tego by byc w cieniu, pokora, skromność, wyrzeczenia i oddanie innym ludziom a nie kolekcjonowanie torebek. Narkotyki wrzucają ludzi w świat pełen duchowych niebezpieczeństw. Z takich podróży wraca się nierzadko z demonicznym przyjacielem.