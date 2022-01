Natalia Siwiec pobłażliwie o twardych narkotykach: "WSZYSTKO JEST DLA LUDZI"

Ponad 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Palenie trawy jest silnie uzależniające, ktoś słaby psychicznie ktoś po przejściach, ktoś kto sobie nie radzi, a do tego ma problem z alkoholem uzależni się szybko, wystarczy kilka razy, a puzniej bendzie myślał że to kontroluje, nawet nie zauważy swojego uzależnienia, Mało tego bendzie przekonany że to mu pomaga, a bendzie zwykłym narkomanem..