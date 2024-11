Dobijają was coraz zimniejsze dni i śnieg za oknem? Natalia Siwiec podnosi temperaturę fotkami w bikini ze słonecznego Tulum

Natalia Siwiec była prawdziwym objawieniem Euro 2012. To właśnie od tego pamiętnego wydarzenia jej kariera ruszyła z kopyta. Celebrytka ma za sobą niezliczoną ilość współprac reklamowych, kilka występów w telewizji i w różnej maści filmach, choć nie da się ukryć, że jest głównie znana z tego, że jest... znana. Natalia dba również o to, by jej obserwatorzy na Instagramie, a ma ich ponad milion, na bieżąco byli zaznajomieni z jej figurą, którą eksponuje w kusych bikini.