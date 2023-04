Natalia Szroeder mówi o wstręcie do jedzenia i odpiera zarzuty o promowanie "niezdrowej szczupłości": "Walczę z tym"

Natalia Szroeder była niedawno gościem w programie Magdy Mołek "W moim stylu". Piosenkarka porozmawiała z dziennikarką między innymi o swoich problemach ze stresem, a co się z tym wiąże - również z jedzeniem. Piosenkarka kilkukrotnie znalazła się bowiem na celowniku internautów, którzy wytykali jej "zbyt szczupłą" sylwetkę. Szroeder w rozmowie z Mołek sama przyznała, że jej żołądek płata jej figle i reaguje na to, co aktualnie dzieje się z jej życiem.