Natalia Woś o Klaudii Nieścior: "Przyjaźni między nami raczej nie będzie" (WIDEO)

Ola 14 min. temu

Czy mi się tylko wydaje czy te wszystkie dziewczyny w mediach społecznościowych po prostu wyglądają tak samo? Kiedy zobaczyłam Klaudię edurcji to bez opalenizny przypomina Paulinę krupińską.. zaś ta pani wygląda jak co druga dziewczyna z telewizji i tak naprawdę ja nie widzę żadnej różnicy, mam wrażenie że one po prostu robią się na klony z Instagrama i tak naprawdę mają takie same figury takie same pozy nawet takie same telefony i ubrania Co staje się po prostu śmieszne... W tym momencie Klaudia edursy tak samo wygląda jak co druga dziewczyna z amerykańskiego Instagrama, przecież gdy zobaczyłam ją ostatnio to ja naprawdę zastanawiam się po co te dziewczyny tak się robią po co te dziewczyny cały czas tylko pokazują swoją goliznę??? To już naprawdę nie można być sobą? To jest po prostu śmieszne bo teraz wchodzicie na Instagram I co druga dziewczyna wygląda identycznie.