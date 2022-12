Anja Rubik o finalistkach "Top Model": "Michalina i Natalia dużo osiągną". A co z Klaudią? (WIDEO)

kili 19 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

pytają to odpowiada, to że nie zgadza się to z opiniami innych to juz nie jej problem.To Ona funkcjonuje w swiecie mody , zna kryteria, jaka uroda pasuje itd wiec no wyraziła swoją opinie bazując na swiecie mody. Nie jest Ona foromodelką tylko jak Joanna Krupa tylko swiatową modelką a w modelingu nie chodzi o ładność i ze jest milą symaptyczną dziewczyną a o to cos co Ciebie wyrózna i daje ci mozliwosci w tym swiecie mody