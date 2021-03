Dominika z "Love Island" ma CHŁOPAKA?! Na jej profilu nie brakuje romantycznych fotek z tajemniczym mężczyzną (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że reality show to idealne miejsce dla osób, które choć na chwilę chcą zaistnieć w show biznesie. Najczęściej popularność takich pretendentów do miana celebrytów kończy się wraz z zakończeniem programu, jednak ci bardziej "medialni" potrafią zaczepić się w przemyśle rozrywkowym na dłużej. Są też i tacy, którzy nie ograniczają się do udziału w tylko jednej produkcji, szukając "szczęścia" w coraz to nowych formatach.