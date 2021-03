Natasha z "Love Island" brała już udział w innym programie rozrywkowym. Kojarzycie ją?

Nie od dziś wiadomo, że pretendenci do miana celebrytów traktują programy typu reality show jak furtkę do świetlnej kariery w show biznesie. Dlatego też ochotników do pokazania się w telewizji (a niekiedy kompletnego skompromitowania się przed kamerą) wciąż nie brakuje. Tych bardziej zawziętych "weteranów" można coraz częściej oglądać w różnej maści produkcjach, gdy dzielnie walczą o swoje "5 minut".