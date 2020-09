Natalia z "Love Island" ma na swoim koncie występ w "Projekt Lady"! "DAMĄ TRZEBA SIĘ URODZIĆ"

Czarodziejka 23 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Mnie bardziej niż jej wygląd przeraza fakt,ze nie potrafi się wysłowić..Wczoraj jak oglądałam pierwszy odcinek ,to wręcz współczułam temu chłopakowi co jest z nią w parze. Najfajniejsza póki co jest Ola - pierwsza naturalna dziewczyna i do tego bardzo ładna. Dobre wrażenie zrobiła na mnie tez ta blondynka z bardzo niebieskimi oczami Julia?Choć zrobiona , to bardzo ładna i wydaje się , ze ma coś w głowie. W ogóle w Love Island jacy Ci ludzie bardziej normalnie i ogarnięci się wydają ( z jednym wyjątkiem ) niż w HP :) A Ci co pytają kto to ogląda ? Uwielbiam czytać książki czy oglądać dokumenty ale dla relaksu po całym dniu pracy taki program jest idealny. A poza tym to ciekawe zjawisko socjologiczne , bo naprawdę czasem ciążku uwierzyć , ze co poniektórzy są z tej samej planety co widzowie :P