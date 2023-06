Natasza Urbańska broni PRZEKŁUTEGO NOSA 14-letniej córki, odpierając krytykę internautów: "Powinnam ją zamknąć w domu?"

Katie 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

To ta co czaila sie na zonatego i dzieciatego faceta jako 17latka??? I go w koncu odciagnela od rodziny?? Wiadomo facet to nie bulki w sklepie , ze mozna go wlozyc do koszyka i zabrac, ale gdyby nie takie panie, nie byloby cierpienia wielu kobiet i dzieci. A ten facet to pomylka. Karma juz troche wrocila w postaci malo urodziwej corki.