Dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza: las na cześć córki, zabytkowe meble i hodowla ptactwa (ZDJĘCIA)

Kilkanaście lat temu Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz stali się właścicielami podwarszawskiej posiadłości. Choć prężnie rozwijają swoje kariery w stolicy, to rodzinną oazę ciszy i spokoju postanowili zbudować we wsi Jajkowice. Aktorka od razu pokochała nowe miejsce zamieszkania i przystosowała je do rodzinnych potrzeb. Artyści zajmują się między innymi hodowlą drobiu.