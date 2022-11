Natasza Urbańska rozpływa się nad 13-letnią córką: "Odnalazła się w teatrze. Pracowała BARDZO CIĘŻKO"

Natasza Urbańska od lat jest obecna w świecie polskiego show biznesu. W ostatnim czasie w mediach coraz więcej mówi się jednak o córce celebrytki, której ta doczekała się z Januszem Józefowiczem. Wszystko wskazuje bowiem na to, że 13-letnia Kalina zamierza pójść w ślady znanych rodziców. Pociecha Urbańskiej i Józefowicza od jakiegoś czasu występuje w kultowym musicalu "Metro" na deskach Teatru Buffo. Niedawno wraz z mamą wzięła zaś udział w świątecznej kampanii polskiej marki odzieżowej. Urbańska w wywiadach podkreśla, że wraz z mężem starają się rozsądnie podchodzić do aktorskich zapędów córki i stawiają na pierwszym miejscu jej edukację, a nastoletnia Kalina ciężko pracuje, by łączyć pasję z nauką.

We wtorek Natasza Urbańska pojawiła się na pokazie najnowszej kolekcji Dawida Wolińskiego. Podczas eventu celebrytka udzieliła wywiadu Pudelkowi, w którym opowiedziała również nieco o córce i ich wspólnym udziale w kampanii polskiej sieciówki. Urbańska zdradziła, że wcześniej zapytała 13-latkę, czy chce wystąpić z nią w sesji. Jak podkreśliła celebrytka, jej pociecha "jest rezolutną nastolatką i wie, z czym to się łączy", była więc świadoma, iż podobna kampania wystawi ją na widok publiczny. Ostatecznie Kalina wyraziła chęć udziału w sesji. Urbańska nie ukrywała zaś, że praca nad ujęciami była dla nich świetną zabawą.

Nie rozmawiamy w ogóle na te tematy. Kalinka wie, że ja muszę bywać na takich imprezach, jestem osobą medialną i ona to doskonale rozumie. Myślę, że bardziej ją ciągnie do teatru i na scenę niż na ściankę - wyjaśniła.

Choć córka Urbańskiej i Józefowicza w pewnym momencie "odwróciła się" od teatru, w końcu zapragnęła powrócić na scenę. Wszystko to za sprawą 30-lecia musicalu "Metro". Gdy nastolatka stwierdziła, że chciałaby wystąpić w produkcji, znana mama poradziła jej, by szlifowała swój talent. Urbańska w rozmowie z Pudelkiem podkreśliła, że Kalina ciężko pracowała i dzięki temu dziś może rozwijać się na scenie.

Zobaczyła to "Metro" po raz kolejny, ale chyba to był wiek, może, kiedy ona już powiedziała: "Tak, chcę grać w "Metrze". Poradziłam jej: idź na zajęcia, ucz się głosu, będziesz dobra, wejdziesz do obsady. Pracowała bardzo ciężko, rzeczywiście, bardzo jej na tym zależało i teraz gra w tym "Metrze". Widzę, że to jest dla niej bardzo ważne. I za każdym razem odkrywa w sobie nowe rzeczy, bo to jest live, to jest na żywo. Także fajnie sobie bardzo radzi, trzymam za nią kciuki - powiedziała reporterce Pudelka.