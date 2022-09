Natasza Urbańska chwali uzdolnioną córkę: "Nie można powiedzieć, że coś jej DANO NA TACY"

taka prawda 16 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Jak trudny był casting, by dostać się do Buffo, wie tylko ona - przecież do wszystkiego doszła sama! Nataszko, nie skorzystałaś z okazji, by milczeć, a szkoda. Ty przecież sama nie wierzysz, w co gadasz, i wiesz również, że my w to nie wierzymy, a mimo to brniesz z uśmiechem, drwiąc sobie ze wszystkiego. Tylko wielu, bardzo wielu prawdziwych talentów żal, które nigdy nie przebiją się przez szpaler synusiów i córusi swoich sławnych rodziców, które to pociechy oczywiście "do wszystkiego musiały dość same". Czyli najczęściej musiały podejść do rodzica i powiedzieć "dej rolę, dej angaż". Nepotyzm - czy w kulturze, czy w biznesie, czy w polityce - wszędzie jest tak samo szkodliwy.