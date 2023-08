Natasza Urbańska debiutuje na planie "The Voice Kids" u boku Cleo, Tomsona i Barona. Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

Natasza Urbańska jest obecna w rodzimym show-biznesie od lat. Artystka jest na scenie już od kilku dekad i może pochwalić się nie tylko zjawiskową urodą, ale również talentem, co w branży nie jest wcale takie oczywiste. Nic więc dziwnego, że spodobała się producentom "The Voice Kids", którzy zaangażowali ją do roli jurorki w najnowszym sezonie show.