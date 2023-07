TYLKO NA PUDELKU: Cleo ŻEGNA SIĘ z "The Voice Kids"! Będą dwie nowe jurorki. Znamy nazwiska

Nick 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Gdy napisałam pod artykułem Igi Świątek że sama zarobiła swoje pieniądze to szanuje ich wartość , a Marina wydaje pieniądze męża więc nie wie co znaczy szacunek to usunęliście komentarz a tu pozwalacie pisać co chcemy …Serio ona wam za to płaci! porażka!