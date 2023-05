TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kto zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w "The Voice Kids"! Dobry wybór?

Dawid Kwiatkowski odszedł z "The Voice Kids". Zaskakująca decyzja wokalisty

Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi "Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła", a serca słucham jak babci. (...) Łezka spadła właśnie na spodnie, więc to znak, by dodać ten post i wyruszyć po nowe - napisał wzruszony Dawid.