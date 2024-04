Natasza Urbańska komentuje doniesienia o ROZWODZIE z Januszem Józefowiczem!

W najnowszym wywiadzie udzielonym Pomponikowi jurorka "The Voice Kids" poruszyła kilka kwestii związanych z programem, ale też pozwoliła sobie na odsłonięcie "prywaty". Artystka odniosła się do powracających niczym bumerang doniesień o domniemanym rozwodzie z mężem, po raz kolejny zadając kłam plotkom, jakoby coś faktycznie miało być na rzeczy w tym aspekcie.

Co roku jestem rozwodzona - przyznała ze śmiechem. Mój mąż ma przegląd mediów, więc mnie o tym informuje: "Nic mi nie mówiłaś Natasza, że coś tu się dzieje". Z przymrużeniem oka to traktujemy, bo inaczej chyba się nie da. Ja nie czytam żadnych newsów, żadnych plotek, w ogóle nie wchodzę. Żeby mieć taki spokój, żeby mieć fokus na to, co jest dla mnie ważne.