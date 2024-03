Natasza Urbańska ROZPŁAKAŁA się na planie "The Voice Kids"! "Nagle widzę, jak ona wybiega z rzędu, stoi na środku i..." (WIDEO)

Natasza Urbańska zawodowo skupia się na rozwijaniu kariery muzycznej oraz posadzie jurorki "The Voice Kids" . Prywatnie jest mamą 15-letniej Kaliny , która podzieliła zamiłowanie mamy do muzyki. Występowała już nawet w musicalu.

Piosenkarka dzięki córce ma wiele wspaniałych wspomnień. Bywały nawet sytuacje, że jej córeczka wywoływała u niej łzy wzruszenia. Gwiazda wróciła wspomnieniami do jednej z wizyt w teatrze. Niewiarygodne, co przed laty zrobiła Kalina.

Natasza Urbańska popłakała się przez córkę

Natasza Urbańska w najnowszym odcinku "The Voice Kids" wróciła pamięcią do wydarzenia sprzed lat. Jej wówczas czteroletnia córka po raz pierwszy miała okazję gościć w teatrze, gdzie zobaczyła mamę w pięknej kreacji. Natychmiast wybiegła i zaczęła jej klaskać.

Miałam mieć swój pierwszy koncert z okazji jubileuszu i nagle moja córka, która miała cztery latka, pierwszy raz przyszła do teatru i nie bardzo wiedziała, kim jest mama. Jedynie, że śpiewam, ale to robiliśmy wszyscy w domu. Przyszłam tam taka uczesana, w sukni i nagle widzę, jak ona wybiega z rzędu, stoi na środku i (dop. red. zaczęła klaskać) jakie to było słodkie! - opowiadała Natasza Urbańska.