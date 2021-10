Natasza Urbańska w bikini celebruje weekend z kieliszkiem wina w ręce (FOTO)

Mery 17 min. temu zgłoś do moderacji 50 2 Odpowiedz

Nie pałam jakąś sympatią, ale wygląda naprawdę hooot!!! Piękna buzia, super zadbane ciało, no co tu więcej pisać...WOW! Aż mi się zachciało ćwiczyć! (tak, to tylko słomiany zapał)