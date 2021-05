Natsu dziękuje za wsparcie i PRZEPRASZA fanów: "Moje wybory w młodości NIE BYŁY DOBRE..."

Anka 52 min. temu zgłoś do moderacji 82 2 Odpowiedz

Cały jej Instagram to fotki z gołym brzuchem, krótkie spódniczki, kozaczki, długie pazury, wydete usteczka. A teraz, kiedy tak afera, to zdjęcie dziewczynki w dresiku, z herbatką, ubraną od stóp do głów, w kolorowych skarpetkach. Przecież to śmierdzi z daleka. Doradzono jej by teraz z tej strony uderzyć, w takie niewinne tony popaść. Ta dziewczyna robi wszystko z wyrachowania, ma wszystko wykalkulowane. A ci młodzi stają za nią. Nie, no w sumie praca na kamerkach jest ok, a to, że odziera z godności, to, co tam, co to w ogóle godność dzisiaj dla młodych ludzi. #muremzanatsu