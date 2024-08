Naturalna Agnieszka Woźniak-Starak prezentuje bogaty wachlarz min podczas niespodziewanego spotkania z paparazzi (ZDJĘCIA)

Malami 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Używa botoksu to widać ale co z tego. Niech robi co chce. Wygląda dobrze i dba o siebie. Jak komenty piszą młode osoby to pamiętajcie, że was też to czeka. I za x lat wspomnicie moje słowa podczas wpuszczania botoksu. Jak miałam 20 lat to się śmiałam z kobiet, które używają botox a teraz sama korzystam ale w takich sposób żeby to wyglądało w miarę naturalnie i dobrze się z tym czuje. Pozdrawiam 😊