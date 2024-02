Naturalna Anna Lewandowska opublikowała selfie z Laurą. Córka coraz bardziej przypomina znaną mamę? (FOTO)

Żona Roberta Lewandowskiego jest bardzo zapracowana. Co rusz publikuje nowości w mediach społecznościowych, a przebywając w Polsce, jest częstą bywalczynią ścianek. W chwili wytchnienia lubi pokazać się fanom w całkowicie naturalnej odsłonie . Jak wygląda?

Anna Lewandowska pozuje bez makijażu. Pokazała też córkę

Anna Lewandowska wraz z ukochanym i dziećmi zawitała do południowej części Hiszpanii. To tam Robert Lewandowski zagrał w meczu Granada CF - FC Barcelona. Kibicowała mu cała rodzina, która już następnego dnia relaksowała się w swoim gronie. W poniedziałek trenerka fitness pokazała, jak spędza czas z Laurą, publikując selfie, do którego zrobiła z córką tak zwany "dzióbek". Przy okazji karateczka pokazała się bez grama makijażu.