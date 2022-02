Naturalna Anna Mucha w zielonym swetrze maszeruje do restauracji z Jakubem Wonsem (ZDJĘCIA)

W ubiegłym roku Anna Mucha dała się poznać jako prawdziwa ekspertka w dziedzinie kulinariów. Od czasu nieudanej wyprawy na ostrygi za 700 złotych aktorka coraz chętniej dzieli się recenzjami posiłków zamawianych w kolejnych lokalach. Podczas sierpniowego wypadu do Francji Mucha roniła na przykład łzy nad musem z kurczaka, a niedługo później krytykowała francuską kawę.

Kilka dni temu Anna Mucha po raz kolejny postanowiła przekąsić coś na mieście. Tym razem celebrytka wybrała się do modnej restauracji na warszawskim śródmieściu, gdzie towarzyszył jej ukochany Jakub Wons oraz znajomy. W lokalu Ania mogła skosztować m.in. wykwintnych dań z rybami w roli głównej, włoskich past oraz owoców morza - w tym muli czy ostryg.

Tego dnia Mucha zaprezentowała się w dość niezobowiązującym wydaniu. Celebrytka na obiad wybrała się w luźnym, zielonym swetrze, który sięgał jej niemal do kolan. Codzienną stylizację uzupełniła ciężkimi butami i ciepłym płaszczem. Ania zadbała także o to, by nie narazić się na ewentualne przeziębienie - na szyi zawiązała wzorzystą apaszkę, a głowę okryła czapką z futrzanym pomponem.