Zirytowana Anna Mucha pomstuje na sałatkę za 52 złote. "Za to? TO MÓJ BIUST JEST WIĘKSZY!"

Wchodzimy teraz na mój ulubiony konik, czyli jedzenie. Możemy powiedzieć, że po prostu jesteście w Krakowie fenomenalni. To jest sałatka, to jest cała sałatka. Nie, nie więcej, nie że grzanki jakieś dodatkowe. To jest cała sałatka, którą dostałam i za którą zapłaciłam... no zgadujcie! 52 złote! Ożeż ty w modę jeża. Ja nie wiedziałam, że wegetarianizm jest tak w cenie. Kurna... 52 złote za to? Za to? To mój biust jest większy! Porównujcie sobie. 52 złote, Kraków... Cenicie się w tym Krakowie. Każdy grosz (pisownia oryginalna) - wyznała wzburzona Anna Mucha, przykładając posiłek do dekoltu.