Naturalna Aryna Sabalenka "przyłapana" w Melbourne z brazylijskim ukochanym: spacer, jedzenie na dowóz i luksusowe zakupy

zgłoś do moderacji

Trochę jak chłop z chłopem🧐I to nie hejt,tylko naprawdę tak to widzę.Ja też jestem wysoka( 178), ale jak to niektórzy mówią,wyglądam filigranowo😆Podobno nie wyglądam na wielką żyrafę😄 Jestem drobnej kości, mam drobniejszą,delikatniejszą twarz, może dlatego.