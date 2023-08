Naturalna Edyta Herbuś pozdrawia z wakacji w negliżu. "Nowy kostium i nowa opalenizna" (FOTO)

Edyta Herbuś nie należy do gwiazd z kompleksami, a przynajmniej nie sprawia takiego wrażenia. Gwiazda regularnie wrzuca do sieci zdjęcia w bieliźnie lub stroju kąpielowym. Przy okazji chwali się też smukłą sylwetką i wyrzeźbionym brzuchem. To zasługa wielu lat spędzonych na tanecznym parkiecie. Gwiazda nie tańczy już regularnie, ale nadal stawia na aktywność w codziennym życiu.