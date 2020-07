Naturalna Gigi Hadid eksponuje brzuch pierwszy raz od ogłoszenia ciąży: "Nie chcę się martwić, że cały czas muszę WYGLĄDAĆ ŚWIETNIE" (FOTO)

Związek Gigi Hadid i Zayna Malika od samego początku budził powszechne zainteresowanie. Narodziny związku Amerykanki i Brytyjczyka miały miejsce jeszcze 2015 roku, jednak - jak to często bywa w show biznesie - w międzyczasie kilkukrotnie doszło między nimi do nagłych rozstań i równie spektakularnych powrotów. Ku uciesze fanów jednej z najpotężniejszych power couple młodego pokolenia, na początku tego roku modelka i były członek One Direction ogłosili, że dali sobie kolejną szansę. Kilka miesięcy później do mediów dotarła wiadomość, że para spodziewa się pierwszego dziecka, tym samym wywołując sensację na skalę światową.