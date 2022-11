NATURALNA Iga Kreft w różowej kurtce-kołdrze spaceruje po ulicach Warszawy (ZDJĘCIA)

Iga Kreft od najmłodszych lat obecna jest w show biznesie. Mimo że już jako 12-latka debiutowała w "Akademii Pana Kleksa" w Teatrze Roma, to dużą rozpoznawalność przyniosła jej rola Uli Mostowiak w jednej z najpopularniejszych w Polsce oper mydlanych - "M jak miłość". Niedawno okazało się jednak, że wspomnienia z pracy na planie w tak młodym wieku nie należą u Igi do najmilszych. Aktorka przyznała, że gdy była dzieckiem, to środowisko filmowe nie było przystosowane do pracy z najmłodszymi.