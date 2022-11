Iga Krefft gorzko wspomina pracę w "M jak miłość": "Całe to doświadczenie było dla mnie bardzo trudne"

Tomi 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Serio praca na planie filmowym jest w jakikolwiek sposób porównywana do ciężkiej pracy,np w fabryce czy choćby w markecie, gdzie trzeba non stop być na nogach?I zarobki" gwiazd" kontra ekspedientki.Moja praca też jest ciężka: dźwigam,przenoszę,zawożę ,podnoszę towar ale lubię to co robię.Owszem bywam przemęczony, jednak nie jęczę, że to trauma, że niedobrzy współpracownicy...Bo nie lubię narzekać, zawsze trzeba szukać pozytywnych stron: fajna ekipa,dobra płaca, blisko domu...