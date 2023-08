Naturalna Małgorzata Foremniak pozuje z płatkami pod oczami i z ręcznikiem na głowie. "ZŁOTE ZMARSZCZKI" (FOTO)

Małgorzata Foremniak prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 145 tys. osób. Dzieli się tam elementami swojego życia zawodowego, ale także wrzuca mniej oficjalne i prywatne kadry. 56-latka nierzadko pokazuje, że ma do siebie dystans. Ponadto Foremniak należy do aktorek stawiających na naturalność i nie próbuje odmłodzić się na siłę. W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży ochoczo pokazuje się bez makijażu.