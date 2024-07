Naturalna Małgorzata Kożuchowska nawiedza perfumerię w zielonej sukience i z NADĄSANĄ miną spaceruje po stolicy (ZDJĘCIA)

Becz i Dzwoń ... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Magda kobieta z klasą . Wie doskonale ile ma lat i jest tego świadoma , że czas biegnie . Nie udaje kogoś kim nie jest . Nie szuka poklasku u innych za wszelką cenę . Ma w sobie to coś . Inni chcieli by to mieć . Nigdy u siebie tego nie znajdą .