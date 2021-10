Naturalna Margaret w staniku dokazuje na wakacjach w Meksyku (ZDJĘCIA)

Margaret w krótkim czasie udało się zrobić spektakularną karierę w przemyśle rozrywkowym. Dowodzi tego fakt, że piosenkarce powierzono funkcję jurora w 10. edycji "The Voice of Poland", co uchodzi wśród rodzimych muzyków za nie lada osiągnięcie. Pod koniec 2019 roku gwiazda wyjawiła, że napięty do granic możliwości grafik i trudna do udźwignięcia presja mocno odcisnęły się na jej zdrowiu psychicznym, w związku z tym zmuszona była na dłuższy moment odstawić zobowiązania zawodowe na dalszy plan.