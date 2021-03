Urlopująca się Margaret prezentuje nienaturalnie długie kończyny i zapowiada: "Pracujemy nad WŁASNYM JĘZYKIEM"

Szkoda 8 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Z facetami to jest tak, ze on bedzie cpal, on bedzie imprezowal, on wprowadzi ja w dragi, sciagnie ja na same dno, a pozniej sam sie otrzepie i bedzie ja wyzywal od narkomanek w mediach jak Bobby Brown i oczywiscie przezyje jeszcze swoja ofiare. Margaret, przejzyj na oczy, odetnij sie od toksycznego goscia, znajdz prawdziwego mezczyzne ktore chce twoje dobra bo juz widzisz jak zdjecia tu dobieraja zeby zrobic z ciebie cpunke a ten co tak zniszczyl ci kariere i wizerunek (z zazdrosci?) jest ukazywany jako normalny facet. Uciekaj poki jeszcze mozesz.