Margaret ZE SKRĘTEM w dłoni rapuje o "za dużej presji" i "jesiennej depresji" w nowej piosence

Margaret: "Na początku kariery można zwariować"

Myśli tak ciemne, uprawiam samoudrękę. Mówią mi: "Ty to masz szczęście". Wiem, że inni mają gorzej ode mnie. Jedyne szczęście, jakie dziś znam, to to na receptę. Ataki paniki i bezdech, stroje czarne, nastroje niebieskie. Podobno chodzę przed siebie, ale to dla mnie bezsens obecnie. Dzisiaj nic mi się nie chce, wychodzę z domu ubrana jak menel. Paparazzi zacierają ręce, lecz kumam, że wszystko ma swoją cenę - słyszymy.