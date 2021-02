Margaret i Natalia Szroeder w welonach promują nowy teledysk POCAŁUNKIEM!

Wyzwolona 29-latka chętnie dzieli się za pośrednictwem swoich utworów nierzadko budzącymi kontrowersje przemyśleniami. Kilka miesięcy temu do sieci trafił utwór, w którym śpiewa, że " ktoś ją zaprasza na kreskę, ale ona nie chce". Zaś w teledysku do innej piosenki, zatytułowanej Xanax, możemy oglądać, jak Jamroży snuje się po mieszkaniu, paląc skręta.

Zmiana wizerunku zdecydowanie dobrze działa na wenę twórczą Gosi. Pod koniec stycznia ukazał się klip do numeru z Karą , a w piątek w serwisie YouTube pojawił się teledysk do wspólnego utworu z Natalią Szroeder.

Ukochana KaCeZeta i wybranka serca Quebonafide stworzyły wspólnie piosenkę Sold Out , w której przedstawiają się jako "Nat i Maggie". W swoich zwrotkach Margaret śpiewa między innymi, że jest "zdolna" i "otwiera nowy rozdział" oraz skromnie przyznaje: "Gdy na scenę wchodzę, mamy Sold Out". Natalia zaś porównuje się do Kleopatry i dziewczyny Jamesa Bonda.

No to jest! Zapraszam Was na finał mojej wizji, którą dzieliłam się z Wami po kawałku przez ostatni rok. Sprawdźcie wyjątkowy teledysk do "Sold Out" z boską @natalia_szroeder - napisała Jamroży pod fotografią, na której widzimy, jak dają sobie ze Szroeder całusa.