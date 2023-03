NATURALNA Mila Kunis w niebieskiej puchówce spaceruje ulicami Los Angeles (ZDJĘCIA)

Mila Kunis od lat obecna jest w show biznesie. Ogromną popularność przyniosła jej rola w serialu "Różowe lata siedemdziesiąte" , którą otrzymała dzięki drobnemu kłamstewku. 14-letnia wówczas aspirująca aktorka okłamała producentów, że ma 18 lat i finalnie zdobyła angaż w show. Kiedy prawda wyszła na jaw, twórcy serialu - Bonnie i Terry Turnerowie - tak bardzo byli zachwyceni rezolutną nastolatką, że mimo młodego wieku, postanowili obsadzić ją w roli Jackie. Później Milę można było oglądać między innymi w głośnym dramacie "Czarny łabędź", w którym to wystąpiła u boku Natalie Portman i innych hollywoodzkich produkcjach.

Aktorce wiedzie się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Mila od lat związana jest z Ashtonem Kutcherem , którego poślubiła w 2015 roku. Mimo że para poznała się na planie "Różowych lat siedemdziesiątych", to gorące uczucie połączyło ich dopiero wiele lat później. Zakochani doczekali się także dwójki dzieci i uznawani są za jedną z najbardziej zgranych par w Hollywood.

Mila Kunis i Ashton Kutcher przekazali 3 miliony dolarów na pomoc Ukrainie

Mila i Ashton jakiś czas temu zaangażowali się w pomoc dotkniętej wojną Ukrainie, z której to pochodzi aktorka. Para wezwała do wspierania Ukrainy i jej obywateli, a sami przekazali na pomoc humanitarną 3 miliony dolarów.

Urodziłam się w Czerniowcach w 1983 roku. W 1991 roku przyjechałam do Ameryki i od zawsze uważałam się za Amerykankę, dumną Amerykankę. Kocham wszystko, co ten kraj uczynił dla mnie i mojej rodziny. Jednak dzisiaj czuję, że nigdy nie czułam większej dumy z bycia Ukrainką - opowiadała wówczas Mila na swoim Instagramie.

Mila Kunis w naturalnej odsłonie

Mimo że Mila od lat jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w Ameryce, to w wolnym czasie nie zwraca na siebie uwagi. Gwiazda stawia na naturalność, co podkreślają między innymi jej casualowe stylizacje. Tym razem paparazzi sfotografowali bowiem aktorkę, jak załatwiała sprawunki w Los Angeles. Kunis tego dnia postawiła na wygodę i ciepłą stylówkę. Żona Ashtona miała na sobie grubą kurtkę puchową, spod której wystawała szara bluza z kapturem. Całość zestawiła z potarganymi jasnymi jeansami, do których włożyła brązowe buty UGG. Aktorka zrezygnowała również z makijażu i związała włosy w luźny koczek.