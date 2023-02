Naturalna Nicole Kidman trenuje w pocie czoła na siłowni pod chmurką (ZDJĘCIA)

Olcia 49 min. temu zgłoś do moderacji 40 2 Odpowiedz

Ludzie, to nie jest pogoń za młodością! Tu chodzi o sprawność fizyczną, zapobieganie problemom z kręgosłupem, zwyrodnieniom i osteoporozie. Młodość przemija, ale to, jaka będzie starość zależy od nas, stylu życia , sprawności ruchowej i tego co jemy. Widuję na siłowni panie po 40-50ce sprawniejsze i silniejsze od otyłych i unikających wf nastolatków i nieco starszych młodych kobiet i mężczyzn.Cale życie inwestujesz w to co będzie w jesieni życia.Tylko kto o tym myśli mając mniej niż 30 lat...