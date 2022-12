Nicole Kidman i Keith Urban pokazali się z córkami! Sunday Rose oraz Faith Margaret dorastają z dala od ścianek (ZDJĘCIA)

W Hollywood co jakiś czas powraca dyskusja na temat nepotyzmu i obecności dzieci sławnych rodziców w coraz to większej liczbie projektów. Są jednak i tacy, którzy stanowczo trzymają swoje pociechy z dala od blasku jupiterów, starając się zapewnić im tak normalne dzieciństwo, jak tylko mogą. Oczywiście dzieci gwiazd i tak stać na wszystko, co sobie tylko wymarzą, ale wiele z nich nawet nie zaczyna myśleć o karierze w branży rozrywkowej.