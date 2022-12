Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick pozują na ściance z wyrośniętymi dziećmi (ZDJĘCIA)

Sarah Jessica Parker od lat obecna jest na szklanym ekranie, a rola przebojowej Carrie Bradshaw z "Seksu w wielkim mieście" zapewniła jej ogólnoświatową rozpoznawalność. Jakiś czas temu ponownie było o niej głośno za sprawą serialu HBO "I tak po prostu...", który nawiązuje do kultowej produkcji z udziałem Parker. Mimo że pierwszy sezon dość chłodno został przyjęty przez fanów serii, to trwają już zdjęcia do kolejnego sezonu.