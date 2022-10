Sarah Jessica Parker STRASZY w szarym kombinezonie i z drogocennym GOŁĘBIEM pod pachą na planie serialu "I tak po prostu" (ZDJĘCIA)

Wszystko to nie powstrzymało jednak chciwych producentów przed kolejnym spektakularnym "skokiem na kasę". Oglądalność okazała się na tyle wysoka, że HBO dało zielone światło na drugi sezon And Just Like That, nad którym już rozpoczęto prace. Wraca niemal cała obsada z wyjątkiem oskarżonego o gwałty Chrisa Notha i skonfliktowanej z odtwórczynią roli Carrie Kim Catrall.