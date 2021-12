Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis PRZERYWAJĄ MILCZENIE w sprawie oskarżanego o GWAŁTY Chrisa Notha!

W niedzielę informowaliśmy, że od Notha odcięła się już nawet własna żona, która ma być przytłoczona liczbą medialnych doniesień na temat jego rzekomych zbrodni seksualnych. Okazuje się, że serialowy Mr Big nie może też już liczyć na wsparcie ze strony aktorek "And Just Like That", które opowiedziały się po stronie jego ofiar.