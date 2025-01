NATURALNA Oliwia Bieniuk mknie z siłowni w legginsach i kurtce za 1200 złotych

Ja jom podziwiam i to osobiscie. Chodzi do szkoly, robi cierzko jak malokto, umi jezyki amerykanski niamiecki podobno prawie caly no i jeszce goni zeby byc zdrowom i nosi cierzkie cierzary. Ja tez kupila takom jesionke jak mo ona ino nie przeplacilak ino kupila na targu za 70 zloty. Lubie jom pacze w internecie co u niej slychac mało tego jes mojom fankom ale taka po szkolach ruznych a dala sie wycyckac. Tyle zaplacila za jesionke a jo dała sto razy mnij za to samo ha!