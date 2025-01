Naturalna Patricia Kazadi "przyłapana" na mieście. W knajpie wpadła na Paulinę Krupińską

Patricia Kazadi stawiała pierwsze kroki w rodzimym show-biznesie ponad 20 lat temu. Przez ten czas rozwijała swoją karierę w różnych dziedzinach - sprawdziła się jako aktorka, piosenkarka oraz prezenterka telewizyjna. W ubiegłym roku widzowie mogli podziwiać jej talent w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a już niebawem na antenę Polsatu powróci "Must Be The Music" z Paticią w roli prowadzącej.